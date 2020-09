La pensione di Al Bano è troppo bassa, bufera sulle ultime dichiarazioni: “Non posso pagare il caffè agli amici” (Di mercoledì 16 settembre 2020) La pensione di Al Bano è troppo bassa. Si ritorna così a parlare della situazione economica dell’artista di Cellino San Marco, ma non per suo volere. Carrisi ha, infatti, risposto a una domanda posta da un giornalista, spiegando perché abbia dichiarato che i suoi 1470 euro al mese non riescano a garantirgli un sostentamento. “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladi Al. Si ritorna così a parlare della situazione economica dell’artista di Cellino San Marco, ma non per suo volere. Carrisi ha, infatti, risposto a una domanda posta da un giornalista, spiegando perché abbia dichiarato che i suoi 1470 euro al mese non riescano a garantirgli un sostentamento. “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno ail caffèamici. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di ...

