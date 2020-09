La faccia di Salvini quando Carofiglio fa a pezzi il suo “metodo” di comunicazione in tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri Matteo Salvini a Dimartedì è stato intervistato da Concita De Gregorio e Gianrico Carofiglio. E proprio Carofiglio ha spiegato in poche parole perché è difficile scalfire il Capitano quando va in tv, perché non risponde mai alle domande ma utilizza a oltranza i suoi slogan senza dire mai niente nel merito. Partiamo dalla fine. Come sempre quando viene intervistato in un ambiente televisivo che lo può mettere in difficoltà, Salvini dopo essere andato da Floris ha pubblicato sui social un post in cui ha parlato della “bella pazienza” che ci vuole: Il Capitano da valoroso leader si trasforma per l’occasione in agnello sacrificale nelle grinfie dei perfidi giornalisti, in abbacchio insomma. Ma, come spiega ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri Matteoa Dimartedì è stato intervistato da Concita De Gregorio e Gianrico. E proprioha spiegato in poche parole perché è difficile scalfire il Capitanova in tv, perché non risponde mai alle domande ma utilizza a oltranza i suoi slogan senza dire mai niente nel merito. Partiamo dalla fine. Come sempreviene intervistato in un ambiente televisivo che lo può mettere in difficoltà,dopo essere andato da Floris ha pubblicato sui social un post in cui ha parlato della “bella pazienza” che ci vuole: Il Capitano da valoroso leader si trasforma per l’occasione in agnello sacrificale nelle grinfie dei perfidi giornalisti, in abbacchio insomma. Ma, come spiega ...

