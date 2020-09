Internazionali d' Italia | Cilic ottiene il pass per gli ottavi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA - In questi giorni stanno andando in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma glid'. Sono molti i tennisti provenienti da tutto il mondo in gara che stanno ...

WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - WeAreTennisITA : Agli Internazionali BNL d'Italia torna a parlare @RafaelNadal?? ??? 'Quando prendi una decisione vai avanti con quell… - Eurosport_IT : Matteo Berrettini raggiunge gli ottavi di finale! ?? #EurosportTENNIS | #IBI2020 - OA_Sport : Internazionali d’Italia 2020, Matteo Berrettini: “Ero un po’ disorientato all’inizio, dopo il primo set ho giocato… - tennisromania : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Simona Halep beat Jasmine Paolini 6-3, 6-4 -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Italia

Sky Sport

MILANO - "Gli europei vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momen ...Ottimo match d’esordio per Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia 2020, primo torneo stagionale sul rosso per il romano dopo la trasferta sul cemento americano. Il n.8 del ranking mondiale si ...MISS ITALIA A FERRARA, FORNASINI: "CONGRATULAZIONI A PREMIATE". FASCIA DEDICATA AL CINEMA E WORKSHOP ALLA SCUOLA ‘VANCINI' PER CARLOTTA DURAN. L'ATTORE MURONI: "FELICE PER SCELTA CONNUBIO CON ARTE CIN ...