Il Decreto Semplificazioni ora è legge: ecco tutte le novità sugli appalti pubblici (Di mercoledì 16 settembre 2020) stato pubblicato il 15 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale il "Decreto Semplificazioni", D.l. n. 76/2020,, un Decreto approvato dal Parlamento e su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo presenta forti criticità, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) stato pubblicato il 15 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale il "", D.l. n. 76/2020,, unapprovato dal Parlamento e su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo presenta forti criticità, ...

dellorco85 : Con guida 'moderata' (velocità quando guido in città) l'autonomia dell'auto elettrica è salita quasi a 600 km. E fi… - borghi_claudio : Accolto mio ordine del giorno al decreto semplificazioni per cambiare le norme sui passaggi a livello in centro a C… - Mov5Stelle : Il @Mov5Stelle ritiene il recupero delle aree colpite da eventi sismici una priorità assoluta. Le misure inserite n… - LavoriPubblici : Il Decreto #Semplificazioni apporta diverse modifiche al #TestoUnicoEdilizia DPR n. 380/2001 cambiando l'iter per l… - FondazioneStudi : #NuovaSabatini ??appalti pubblici ??green economy ??digitalizzazione P.A. ?Regola del silenzio-assenso per la maggior… -