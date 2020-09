Il Covid ha bloccato la crescita del numero di imprese guidate da donne (Di mercoledì 16 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – In Italia, 1.340.000 imprese sono guidate da donne: il 22% del totale, cresciute negli ultimi 5 anni a un ritmo molto più intenso di quelle maschili (+2,9% vs +0,3%), con un aumento in valore assoluto più del triplo (+38.080 vs +12.704). La pandemia ha tuttavia bloccato questa crescita (-10.000 le iscrizioni di nuove aziende guidate da donne tra aprile e giugno rispetto allo stesso trimestre del 2019), a testimonianza del fatto che il peso più rilevante in quelle fasi difficili è ricaduto e ricade sulle spalle delle donne (fonte: IV Rapporto sull’imprenditoria femminile, Unioncamere – luglio 2020).Per valutare gli effetti dell’emergenza sanitaria e analizzare le principali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – In Italia, 1.340.000sonoda: il 22% del totale, cresciute negli ultimi 5 anni a un ritmo molto più intenso di quelle maschili (+2,9% vs +0,3%), con un aumento in valore assoluto più del triplo (+38.080 vs +12.704). La pandemia ha tuttaviaquesta(-10.000 le iscrizioni di nuove aziendedatra aprile e giugno rispetto allo stesso trimestre del 2019), a testimonianza del fatto che il peso più rilevante in quelle fasi difficili è ricaduto e ricade sulle spalle delle(fonte: IV Rapporto sull’imprenditoria femminile, Unioncamere – luglio 2020).Per valutare gli effetti dell’emergenza sanitaria e analizzare le principali ...

princigallomich : Il Covid ha bloccato la crescita del numero di imprese guidate da donne - CorriereCitta : Il Covid ha bloccato la crescita del numero di imprese guidate da donne - nestquotidiano : Il Covid ha bloccato la crescita del numero di imprese guidate da donne - panorama_it : Apple One propone tutti i servizi Apple a prezzi vantaggiosi. Una nuova era in un momento storico in cui il Covid h… - ildenaro_it : #Covid, 12 #vigili #positivi a #Napoli e altri 150 in #quarantena. Il #comandante: #Focolaio #bloccato, riapriamo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bloccato Il Covid ha bloccato la crescita del numero di imprese guidate da donne Il Tempo La storia: “Il raffreddore di mio figlio ha bloccato a casa tutta la famiglia e ci ha costretto a prendere ferie. Così è caos”

ALESSANDRIA – Quello che ha raccontato Valentina Caraccia di Valle San Bartolomeo a RadioGold potrebbe accadere a molti genitori della provincia. La sua storia è la sintesi di una situazione ancora co ...

Lockdown a Madrid: si procede in maniera selettiva

Nuovo lockdown a Madrid. Per il momento non si tratta di un confinamento generalizzato. Infatti veranmno introdurrà blocchi selettivi nelle aree urbane dove il covid-19 si sta diffondendo in modo più ...

“Vie concrete per un’economia generativa, … Regione Lazio”

Sì è tenuto presso il BO.BO Bistrot – Giardino Casa del Jazz di Roma, il Convegno organizzato da NOI DOMANI dal titolo “Vie concrete per un’economia generativa: lavoro, digitalità ed innovazione, serv ...

ALESSANDRIA – Quello che ha raccontato Valentina Caraccia di Valle San Bartolomeo a RadioGold potrebbe accadere a molti genitori della provincia. La sua storia è la sintesi di una situazione ancora co ...Nuovo lockdown a Madrid. Per il momento non si tratta di un confinamento generalizzato. Infatti veranmno introdurrà blocchi selettivi nelle aree urbane dove il covid-19 si sta diffondendo in modo più ...Sì è tenuto presso il BO.BO Bistrot – Giardino Casa del Jazz di Roma, il Convegno organizzato da NOI DOMANI dal titolo “Vie concrete per un’economia generativa: lavoro, digitalità ed innovazione, serv ...