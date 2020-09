Grande Fratello VIP: Up & down della prima puntata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cosa è piaciuto e cosa no della prima puntata Siamo andati in giro per Milano a chiedere, al pubblico meneghino, cosa è piaciuto e cosa non è proprio andato a genio, della prima puntata del GF VIP: ecco gli up e i down! Pollice in giù per gli outfit “un po’ troppo primaverili” del conduttore e Direttore di Chi Alfonso Signorini e dei suoi due opinionisti: Antonella Elia e Pupo. Pare che, per l’uomo, il pubblico prediliga abiti più istituzionali nei colori del blu, del grigio e del nero; il brillante long dress verde sfoggiato dalla Elia, invece, non ha ottenuto molti consensi: promosso il fit, bocciato il colore! Parlando di verde (più o meno acceso), ha conquistato tutti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cosa è piaciuto e cosa noSiamo andati in giro per Milano a chiedere, al pubblico meneghino, cosa è piaciuto e cosa non è proprio andato a genio,del GF VIP: ecco gli up e i! Pollice in giù per gli outfit “un po’ troppoverili” del conduttore e Direttore di Chi Alfonso Signorini e dei suoi due opinionisti: Antonella Elia e Pupo. Pare che, per l’uomo, il pubblico prediliga abiti più istituzionali nei colori del blu, del grigio e del nero; il brillante long dress verde sfoggiato dalla Elia, invece, non ha ottenuto molti consensi: promosso il fit, bocciato il colore! Parlando di verde (più o meno acceso), ha conquistato tutti ...

