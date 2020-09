Final Fantasy XVI annunciato al PlayStation 5 Showcase? Toshio Murouchi di Square Enix ci consiglia di seguire l' evento

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Da ormai svariati mesi, la rete è invasa da centinaia di rumor e voci di corridoio legate ai titoli che dovrebbero graziare le future console di nuova generazione: nuove IP, remake di vecchie glorie, un po' di tutto.Ma un rumor in particolare sta diventando sempre più insistente con il passare del tempo: si tratta dell'esistenza diXVI, futuro esponente della popolare serie JRPG e della sua ipotetica esclusività su5.Sebbene la compagnia sia impegnata con un sacco di altri progetti, come Project Athia, Kingdom Hearts,7 Remake eccetera, molti ne sono convinti:ha già in cantiere un nuovo capitolo numerato ed esso verrà svelato molto presto; addirittura, c'è chi sostiene che il ...

Eurogamer_it : #FinalFantasyXVI al PlayStation 5 Showcase? Toshio Murouchi di #SquareEnix ci consiglia di seguire l'evento. - jerdunderscore : @SpawnWaveMedia Final Fantasy XVI. - Nextplayer_it : PS5: Final Fantasy 16 sarà presente allo Showcase di Stasera? - ZethaGg : @streamlabs ULTIMA VIII, Final Fantasy VII, Resident Evil - violentyyouth : Quando alla live PS5 di stasera verranno annunciati un nuovo Silent Hill e Final Fantasy XIV -

Toshio Murouchi, General Manager of Community & Service Division di Square Enix, consiglia su Twitter di andare a letto presto per svegliarsi in tempo per vedere lo showcase PS5. Questo perché la conf ...Tra pochi giorni si terrà finalmente la presentazione di PlayStation 5, durante la quale Sony dovrebbe annunciare gli ultimi dettagli legati alla sua console di nuova generazione: prezzo, data di lanc ...Non accennano ad esaurirsi le indiscrezioni che vogliono l'annuncio imminente di Final Fantasy 16 in esclusiva per PlayStation 5. La data più gettonata è quella di domani 16 settembre, giorno in cui a ...