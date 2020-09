Enock al Gfvip non si innamorerà | ecco il perché

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “non si innamorerà di nessuna ragazza, è fidanzato”: Lucas Peracchi, che conosce bene il fratello di Balotelli, ne è sicuro. Se vi imbattete nel profilo Instagram di Lucas noterete muscoli, tatuaggi e addominali. Lui e Balotelli jr condividono la stessa passione per il fitness. Soprattutto all'aria aperta, dove il fidanzato di Mercedesz Henger si sente a proprio agio senza giacca e camicia, ma a torso nudo. “Ci alleniamo insieme. E' il mio antidoto. Mi fa morire dal ridere: trasmette allegria. Deve essere se stesso e vincerà”, racconta Lucas Peracchi in diretta nel digital space di RTL102.5 (Viaradio). “Sono sicuro che possa vincere lui questo Grande Fratello vip. Prima di farlo esplodere deve succedere qualcosa di veramente grave. E' molto difficile farlo arrabbiare. Ed è ...

itsmc17 : RT @beginoveragain: Enock “una volta che mi hai detto negro di merda, cosa ti ritorna? Io voglio rinascere altre 100 volte così!” ??#GFVIP - Francym97 : RT @cryIngwsel: SEMBRAVA TROPPO PERFETTO ENOCK MA NON TI PREOCCUPARE TU SEI AMICO DI ER FAINA E NOI TI SALVEREMO ?? #GFVIP - daydreamerrr7 : RT @adovrectm: comunque ormai ho preso sotto la mia ala protettiva tommaso, massimiliano ed enock #GFVIP - GM19761 : RT @adovrectm: comunque ormai ho preso sotto la mia ala protettiva tommaso, massimiliano ed enock #GFVIP - adovrectm : comunque ormai ho preso sotto la mia ala protettiva tommaso, massimiliano ed enock #GFVIP -

Fausto Leali rischia la squalifica al Grande Fratello Vip. Il 75enne interprete di "Mi manchi" è stato protagonista di un vero e proprio elogio a Benito Mussolini mentre parlava con Patrizia de Blanck ...Pierpaolo, Tommaso, Adua e Matilde organizzano uno scherzo ai danni di Patrizia, mentre questa si sta riposando in salotto dopo il pranzo. Caduta in un sonno profondo, la contessa non si avvede che al ...