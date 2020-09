Covid-19 | Johnson esclude un nuovo lockdown nel Regno Unito 

(Di mercoledì 16 settembre 2020)-19, numeri allarmanti nelUnito. Ma Borisun. Il Premier britannico, intervenuto quest’oggi in parlamento, ha infatti depennato una nuova chiusura totale per salvaguardare l’economia… L'articolo-19,unnelUnito proviene da .

StrunzTruppen : @berlusconi @Corriere Zingaretti, Johnson, Bolsonaro, Briatore, Berlusconi .... guariti dal Covid. Qualcuno di voi… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Dwayne Johnson torna sul set dopo la battaglia con il Covid-19 - StrunzTruppen : @Danilo_Sant65 Zingaretti, Johnson, Bolsonaro, Briatore, Berlusconi .... guariti dal Covid. Qualcuno di voi ha vist… - ElectionDay_tw : #RegnoUnito La gestione della pandemia ha frenato la corsa del Partito Conservatore nei sondaggi. Fino a che punt… - lgravela : 'Il Punto' -

«Il vaccino contro il coronavirus arriverà nel giro di tre-quattro settimane»: Donald Trump si gioca la carta di un vaccino prima delle elezioni, nonostante lo scetticismo degli esperti e i crescenti ...“Arriverà nel giro di tre-quattro settimane” ha dichiarato il presidente in un dibattito nel quale ha anche messo in dubbio l'efficacia delle mascherine "Il vaccino contro il coronavirus arriverà nel ...Donald Trump si gioca la carta di un vaccino prima delle elezioni: l'arma finale contro il coronavirus potrebbe essere pronto "potenzialmente per la fine di settembre" secondo quanto riferito dal capo ...