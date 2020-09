Corrispettivi telematici: l’innovazione a portata di un click (Di mercoledì 16 settembre 2020) Attraverso un attento e accurato lavoro durato anni, l’Esecutivo ha piano piano introdotto, seguendo le direttive europee, due innovazioni digitali nel tessuto fiscale italiano. Le innovazioni in campo tecnologico riescono sempre a sorprendere. Volavo veloci sul filo della connessione internet e si propagano come un’onda d’urto tra la popolazione. É questo il caso della fattura elettronica e dei Corrispettivi telematici. Attraverso un attento e accurato lavoro durato anni, l’Esecutivo ha piano piano introdotto, seguendo le direttive europee, due innovazioni digitali nel tessuto fiscale italiano. Punta di diamante nella lotta contro l’evasione fiscale, i Corrispettivi telematici vogliono essere la risposta definitiva a questa piaga dilagante. L’evasione è una ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Attraverso un attento e accurato lavoro durato anni, l’Esecutivo ha piano piano introdotto, seguendo le direttive europee, due innovazioni digitali nel tessuto fiscale italiano. Le innovazioni in campo tecnologico riescono sempre a sorprendere. Volavo veloci sul filo della connessione internet e si propagano come un’onda d’urto tra la popolazione. É questo il caso della fattura elettronica e dei. Attraverso un attento e accurato lavoro durato anni, l’Esecutivo ha piano piano introdotto, seguendo le direttive europee, due innovazioni digitali nel tessuto fiscale italiano. Punta di diamante nella lotta contro l’evasione fiscale, ivogliono essere la risposta definitiva a questa piaga dilagante. L’evasione è una ...

CodiceAzienda : Scontrino elettronico: come si inviano i corrispettivi telematici, via Codice Azienda - CodiceAzienda : Scontrino elettronico: come si inviano i corrispettivi telematici, via Codice Azienda -

Ultime Notizie dalla rete : Corrispettivi telematici Corrispettivi telematici: l’innovazione a portata di un click News Mondo La trasmissione dei corrispettivi in presenza di più codici attività: con regimi Iva diversi attività separate

Ai fini del rispetto dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in presenza di più codici attività il registratore telematico deve consentire all’esercente di imputare i dati dei corri ...

Ruffini alla Camera: ecco quali sono le priorità fiscali da attuare utilizzando il Recovery Fund

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’audizione di ieri alla Camera, ha illustrato le priorità fiscali del nostro Paese che potrebbero essere attuate utilizzando lo stru ...

Recovery Fund: risorse per una riforma del Fisco e della riscossione

Il 14 settembre 2020 si è tenuta l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, riguardante l’individuazi ...

Ai fini del rispetto dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in presenza di più codici attività il registratore telematico deve consentire all’esercente di imputare i dati dei corri ...Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’audizione di ieri alla Camera, ha illustrato le priorità fiscali del nostro Paese che potrebbero essere attuate utilizzando lo stru ...Il 14 settembre 2020 si è tenuta l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, riguardante l’individuazi ...