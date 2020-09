Coronavirus, curva pandemica stabile. Crescono vittime e ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 16 settembre 2020) E' di 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri il bilancio dei nuovi positivi secondo il bollettino del ministero della Salute. Salgono anche i tamponi, tornati oggi a quota 100.607, 20mila in piu' di ieri. Mentre si registrano 12 deceduti rispetto ai 9 di ieri. Gli attualmente positivi al covid-19 sono 40.532, di questi, 38.040 si trovano in isolamento domiciliare, 2.285 sono ricoverati con sintomi e 207 sono in terapia intensiva (ieri 201). in aggiornamentoLO SCENARIO PER REGIONEFRIULI VENEZIA GIULIALe persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 617 (2 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 settembre 2020) E' di 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri il bilancio dei nuovi positivi secondo il bollettino del ministero della Salute. Salgono anche i tamponi, tornati oggi a quota 100.607, 20mila in piu' di ieri. Mentre si registrano 12 deceduti rispetto ai 9 di ieri. Gli attualmente positivi al covid-19 sono 40.532, di questi, 38.040 si trovano in isolamento domiciliare, 2.285 sono ricoverati con sintomi e 207 sono in(ieri 201). in aggiornamentoLO SCENARIO PER REGIONEFRIULI VENEZIA GIULIALe persone attualmente positive alin Friuli Venezia Giulia sono 617 (2 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega ...

Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100mila (per l'esatte ...

In Sicilia sale ancora la curva dei contagi. Tre i decessi nelle ultime 24 ore.

