Coronavirus, a Pordenone nascono le “classi jolly”: insorgono le famiglie (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Pordenone, in relazione alla vicenda del Coronavirus nel reparto scuola, prendono vita le classi jolly: un metodo mal digerito dalle famiglie. Che la situazione della pandemia di Coronavirus terrà banco ancora per un lungo tempo è, ormai, fuori dubbio. Ancora poche certezze, molti dubbi, e un vaccino che sembra lontano. In più, negli ultimi giorni, c’è chi ha ipotizzato il termine della pandemia per il 2022. Insomma: c’è da faticare e non poco. Una fatica che si sta riversando anche nelle scuole. Da poche ore è stata introdotta una novità nella scuola media Lozer di Pordenone. Non c’è spazio per tutti, quindi: avanti con le classi jolly. Delle grandi stanze dove verranno messi ragazzi e docenti che non sono ... Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 settembre 2020) A, in relazione alla vicenda delnel reparto scuola, prendono vita le classi jolly: un metodo mal digerito dalle. Che la situazione della pandemia diterrà banco ancora per un lungo tempo è, ormai, fuori dubbio. Ancora poche certezze, molti dubbi, e un vaccino che sembra lontano. In più, negli ultimi giorni, c’è chi ha ipotizzato il termine della pandemia per il 2022. Insomma: c’è da faticare e non poco. Una fatica che si sta riversando anche nelle scuole. Da poche ore è stata introdotta una novità nella scuola media Lozer di. Non c’è spazio per tutti, quindi: avanti con le classi jolly. Delle grandi stanze dove verranno messi ragazzi e docenti che non sono ...

romi_andrio : RT @Gazzettino: #Coronavirus all'Electrolux, c'è il secondo caso positivo: in isolamento altri tre operai - Gazzettino : #Coronavirus all'Electrolux, c'è il secondo caso positivo: in isolamento altri tre operai - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: La Regione FVG segnala 20 nuovi contagi da #coronavirus rilevati, di cui 10 nella provincia di Pordenone, 7 in quella di Udi… - TgrRaiFVG : La Regione FVG segnala 20 nuovi contagi da #coronavirus rilevati, di cui 10 nella provincia di Pordenone, 7 in quel… - messveneto : Coronavirus, in Fvg venti nuovi casi: la metà è in provincia di Pordenone, 7 in quella di Udine -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pordenone Coronavirus, in Fvg venti nuovi casi: la metà è in provincia di Pordenone, 7 in quella di Udine Il Messaggero Veneto Spesa, qui risparmi fino a 1.700 euro all’anno. I supermercati più convenienti: la classifica

La classifica di Altroconsumo sulle città dove grazie ai supermercati più economici si può risparmiare fino a un sesto della spesa annuale. Bene il Nord-Est, in affanno il Meridione. Sorpresa Milano ...

Coronavirus: in Fvg 20 nuovi casi. La metà in provincia di Pn

FVG – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 615 (17 più di ieri, 14 settembre). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 24 sono ricoverati in altr ...

Coronavirus in Fvg, i contagi salgono ancora: +20 in regione

TRIESTE Oggi, martedì 15 settembre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 20 nuovi contagi da coronavirus. Lo ha comunicato nel pomeriggio il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute e al ...

La classifica di Altroconsumo sulle città dove grazie ai supermercati più economici si può risparmiare fino a un sesto della spesa annuale. Bene il Nord-Est, in affanno il Meridione. Sorpresa Milano ...FVG – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 615 (17 più di ieri, 14 settembre). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 24 sono ricoverati in altr ...TRIESTE Oggi, martedì 15 settembre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 20 nuovi contagi da coronavirus. Lo ha comunicato nel pomeriggio il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute e al ...