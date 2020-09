Chi è Serena Spena, la fidanzata di Davide Varriale a Temptation Island 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è Serena Spena, la fidanzata di Davide Varriale a Temptation Island 2020 Serena Spena è la fidanzata di Davide Varriale. I due sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Davide e Serena stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è nata come amicizia, poi è scoppiato l’amore. Sin dall’inizio però la relazione è stata caratterizzata dall’eccessiva gelosia del ragazzo, che ora sta minando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è, ladiè ladi. I due sono una delle coppie di, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è nata come amicizia, poi è scoppiato l’amore. Sin dall’inizio però la relazione è stata caratterizzata dall’eccessiva gelosia del ragazzo, che ora sta minando ...

