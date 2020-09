Berrettini, Sinner e Travaglia agli ottavi degli Internazionali (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALRPESS) – Matteo Berrettini e Jannik Sinner si qualificano per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, in corso sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista romano, testa di serie numero 4 e ottavo del ranking Atp, dopo il bye all'esordio ha sconfitto al secondo turno l'argentino Federico Coria con il punteggio di 7-5 6-1. Prossimo avversario, per un derby tutto azzurro, Stefano Travaglia, che ha battuto il croato Borna Coric per 7-6(2) 7-5. Il ‘Next Gen' altoatesino firma invece l'impresa di giornata, fermando il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo e terza forza del seeding, per 6-1 6-7(9) 6-2. Salvatore Caruso esce invece di scena al secondo turno: il tennista siciliano si è arreso per 6-3 6-2 al serbo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALRPESS) – Matteoe Janniksi qualificano per glidi finaled'Italia, in corso sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista romano, testa di serie numero 4 e ottavo del ranking Atp, dopo il bye all'esordio ha sconfitto al secondo turno l'argentino Federico Coria con il punteggio di 7-5 6-1. Prossimo avversario, per un derby tutto azzurro, Stefano, che ha battuto il croato Borna Coric per 7-6(2) 7-5. Il ‘Next Gen' altoatesino firma invece l'impresa di giornata, fermando il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo e terza forza del seeding, per 6-1 6-7(9) 6-2. Salvatore Caruso esce invece di scena al secondo turno: il tennista siciliano si è arreso per 6-3 6-2 al serbo ...

Eurosport_IT : Dopo Travaglia e Berrettini, anche Sinner agli ottavi degli @InteBNLdItalia ?????? #IBI2020 | #EurosportTENNIS - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Per la prima volta dal 1984 sono 3 gli italiani negli ottavi di finale al Foro Italico. All'epoca furono Cancellotti, O… - Adrian_Viotti : RT @Tenis_Central: #Roma - 2° Ronda: ???? Cilic a Goffin ???? 62 62 ???? Berrettini a Coria ???? 75 61 ???? Travaglia a Coric ???? 76(2) 75 ???? Sinner… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Tennis, #Masters 1000 Roma: #Sinner magico, batte #Tsitsipas. Tutto facile per #Berrettini, #Djokovic elimina #Caruso.… - Moixus1970 : RT @Sport_Mediaset: #Tennis, #Masters 1000 Roma: #Sinner magico, batte #Tsitsipas. Tutto facile per #Berrettini, #Djokovic elimina #Caruso.… -