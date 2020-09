Bentley Continental GT Mulliner - La coupé di lusso debutta al Salon Privé

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Laha scelto ilPrivé a Blenheim Palace, nel Regno Unito, per presentare laGTCoupé. La vettura si inserisce nella gamma Collections della Casa di Crewe e affianca la Convertible presentata a inizio anno, aggiungendo finiture esclusive e un numero ancora superiore di personalizzazioni disponibili. Gli ordini saranno aperti a ottobre, con le prime consegne previste per l'inizio del 2021, ma il prezzo non è stato ancora comunicato. I clienti potranno scegliere tra le motorizzazioni V8 4.0 da 550 CV e V12 6.0 da 635 CV.88 modalità di personalizzazione. Per riconoscere la versionerispetto alle altre GT bastano i particolari esterni: tra questi, spiccano le finiture Double Diamond della griglia anteriore e degli sfoghi d'aria ...

