Ancona | incendio devasta il porto Odore acre nell’aria | il Comune chiude scuole e parchi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Si ipotizza che siano esplose alcune bombole di acetilene nell’area ex Tubimar. Non ci sono vittime né feriti. Il sindaco: tenete le finestre chiuse

Si ipotizza che siano esplose alcune bombole di acetilene nell’area ex Tubimar. Non ci sono vittime né feriti. Il sindaco: tenete le finestre chiuse ...Un incendio impressionante si è sviluppato durante la notte appena passata, quella fra martedì 15 e mercoledì 16 settembre, in quel di Ancona. Il rogo è avvenuto precisamente nella zona del porto dell ...Il porto di Ancona è stato teatro di un vasto incendio partito presumibilmente da un capannone: si indaga sulle cause. Paura nella zona del porto di Ancona, dove nella notte tra martedì 15 e mercoledì ...