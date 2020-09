Alleati di governo ancora divisi sul Mes a 5 giorni dal voto in 7 regioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) La campagna elettorale in vista delle votazioni per il referendum sul taglio dei parlamentari e il rinnovo dei consigli e dei presidenti di regione si intreccia con questioni aperte sulle quali i ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 settembre 2020) La campagna elettorale in vista delle votazioni per il referendum sul taglio dei parlamentari e il rinnovo dei consigli e dei presidenti di regione si intreccia con questioni aperte sulle quali i ...

Ultime Notizie dalla rete : Alleati governo Alleati di governo ancora divisi sul Mes a 5 giorni dal voto in 7 regioni TG La7 Paolo Becchi e il referendum: "Perché Conte è il testimonial migliore per votare No"

Giancarlo Giorgetti, un nome che da sempre ha peso nella Lega, ha detto che voterà No al referendum sul "taglio" dei parlamentari. Salvini, pur lasciando libertà di voto, ha invece sinora manifestato ...

Dopo Haftar e Bashaga via pure Serraj. Repulisti Usa

Il primo a cadere era stato il generale Haftar mollato dagli alleati di Russia, Egitto ed Emirati Arabi. Ma dietro a lui stanno venendo giù tutte le teste dei signori della Libia. Domenica sera a Beng ...

Decreto Semplificazione, si spegne la carica green del governo Conte?

Delusione è dire poco. La carica green del Conte bis si spegne nel decreto semplificazione. Invece di imboccare spedito la strada della decarbonizzazione, il provvedimento è andato a sbattere contro l ...

