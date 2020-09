Alberto e Speranza | Temptation Island 2020 | lui sgancia la bomba

(Di mercoledì 16 settembre 2020)già in crisi a: dopo 16 anni, luilae lei appare incredula e molto delusa. Inizia con il botto l’avventura dinel villaggio di. Dopo 16 anni di fidanzamento nel corso dei quali non sono mancate le pause con… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Speranza quando guarda i video di Alberto. #TemptationIsland - Laufan845 : RT @trash_italiano: Speranza quando guarda i video di Alberto. #TemptationIsland - Asia29674459 : RT @trash_italiano: Speranza quando guarda i video di Alberto. #TemptationIsland - carushcc : RT @trash_italiano: Speranza quando guarda i video di Alberto. #TemptationIsland - iLoVeIrama : RT @trash_italiano: Speranza quando guarda i video di Alberto. #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Speranza

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Speranza ha scoperto del tradimento del suo compagno Alberto: brutto colpo per la giovane campana. Nel corso della prima puntata di Temptation Isla ...Sei coppie pronte a mettere alla prova il loro amore, per superare dubbi e insicurezze, per capire se gli innamorati torneranno a casa ancora insieme oppure decideranno di prendere strade diverse. Mer ...Amedeo e Speranza già in crisi a Temptation Island 2020: dopo 16 anni, lui sgancia la bomba e lei appare incredula e molto delusa. Inizia con il botto l’avventura di Alberto e Speranza nel villaggio d ...