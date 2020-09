Zaniolo, parla il dottor Fink: “Infortunio dettato dalla sfortuna. Sui tempi di recupero…” (Di martedì 15 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il dottor Christian Fink, medico che ha operato Nicolò Zaniolo e tanti altri campioni al ginocchio, ha parlato delle condizioni del centrocampista della Nazionale e della Roma e del suo recupero dopo l'intervento subito.Zaniolo: le condizionicaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="526" Zaniolo (getty images)/caption"Zaniolo è un ragazzo molto motivato, ha uno spirito che gli ha permesso di affrontare al meglio questa sfida: l’elemento psicologico conta eccome", ha detto Fink sul giovane centrocampista. "Il fatto che si sia rotto l’altro ginocchio rispetto a quello di gennaio rende più semplice il recupero. C’è la ragionevole speranza ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ilChristian, medico che ha operato Nicolòe tanti altri campioni al ginocchio, hato delle condizioni del centrocampista della Nazionale e della Roma e del suo recupero dopo l'intervento subito.: le condizionicaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="526"(getty images)/caption"è un ragazzo molto motivato, ha uno spirito che gli ha permesso di affrontare al meglio questa sfida: l’elemento psicologico conta eccome", ha dettosul giovane centrocampista. "Il fatto che si sia rotto l’altro ginocchio rispetto a quello di gennaio rende più semplice il recupero. C’è la ragionevole speranza ...

ItaSportPress : Zaniolo, parla il dottor Fink: 'Infortunio dettato dalla sfortuna. Sui tempi di recupero...' -… - Noovyis : (Zaniolo, parla il professore che lo ha operato: “I tempi di recupero? Un mese in più o in meno non fa differenza”)… - Dalla_SerieA : Zaniolo, parla Manara (med. Roma): “Tempi di recupero standard, Nicolò sta bene. Primo rientro forzato? No, i test… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #Roma, parla il medico sociale: '#Zaniolo sta bene, non si può parlare di recidiva' -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo parla Zaniolo, parla il dottor Fink: “Infortunio dettato dalla sfortuna. Sui tempi di recupero…” ItaSportPress Roma, infortunio Zaniolo | Il medico che l’ha operato: “Tornerà al top”

Zaniolo non ha fretta di rientrare ma ha già iniziato il lungo percorso che lo riporterà in campo. Il talento della Roma è da poco reduce da un’operazione al ginocchio sinistro dopo la rottura del leg ...

Roma, dott. Fink: "Zaniolo ora deve recuperare psicologicamente"

«Zaniolo è un ragazzo molto motivato, ha un ottimo spirito che gli ha permesso di affrontare al meglio questa nuova sfida: l’elemento psicologico conta eccome. Il fatto che si sia rotto l’altro ginocc ...

Roma, il dottor Manara parla delle condizioni di Zaniolo

La Roma dovrà fare a meno per gran parte di questa stagione di Nicolò Zaniolo, che domenica è stato operato al ginocchio dopo l’infortunio rimediato in nazionale. Una brutta tegola per il club ...

Zaniolo non ha fretta di rientrare ma ha già iniziato il lungo percorso che lo riporterà in campo. Il talento della Roma è da poco reduce da un’operazione al ginocchio sinistro dopo la rottura del leg ...«Zaniolo è un ragazzo molto motivato, ha un ottimo spirito che gli ha permesso di affrontare al meglio questa nuova sfida: l’elemento psicologico conta eccome. Il fatto che si sia rotto l’altro ginocc ...La Roma dovrà fare a meno per gran parte di questa stagione di Nicolò Zaniolo, che domenica è stato operato al ginocchio dopo l’infortunio rimediato in nazionale. Una brutta tegola per il club ...