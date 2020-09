Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO C’è TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO PASSIAMO SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO CI SONO CODE SULLA VIA ARDEATINA DOVE è ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI ALL’ ALTEZZA INCROCIO VIA DI TORRICOLA E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA DALLE ORE 22 ALLE ORE 6 DI DOMANI MATTINA ATTIVI LAVORI ALLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA CON CHIUSURA DEL TUNNEL PER CHI È DIRETTO A SAN GIOVANNI PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO, NELLE ORE DI LAVORO TRASPORTO ...