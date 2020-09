ULTIM'ORA - Il Cts non apre al calcio, invariato il protocollo (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo le dichiarazioni del presidente della Figc Gravina arrivano le ULTIMe sul protocollo adottato dal Comitato Tecnico-Scientifico per il calcio italiano, a rivelarle è il portale calcio e Finanza: "Il protocollo sui tamponi pe ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo le dichiarazioni del presidente della Figc Gravina arrivano lee suladottato dal Comitato Tecnico-Scientifico per ilitaliano, a rivelarle è il portalee Finanza: "Ilsui tamponi pe ...

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM ORA ULTIM'ORA – Arresto della Polizia di Stato a Monopoli The Monopoli Times Apple Watch Series 6: novità varie e nuove funzioni per benessere e fitness

Apple ha presentato oggi Apple Watch Series 6, introducendo “Livelli O2”, per misurare l’ossigeno nel sangue, una funzione che offre agli utenti ancora più informazioni sul loro stato di salute genera ...

Cdp Venture Capital investe in Hevolus

I nuovi capitali potranno essere utilizzati dall’azienda anche per «l’eventuale acquisizione di realtà minori con profonde competenze in ambito tecnologico (tecnologie AI e CRM) e il rafforzamento del ...

Covid: tamponi in lieve calo, ma la curva sale ancora. A settembre già 275 casi

PERUGIA- Con 150 nuovi contagi nell’ultima settimana e già 275 nel mese di settembre, l’Umbria è tornata tra le regioni dove il rapporto tra incremento dei casi e incidenza rispetto alla popolazione è ...

