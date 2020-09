Tottenham, Mourinho su Osimhen: “Se ha paura della concorrenza non lo voglio” (Di martedì 15 settembre 2020) “Non sono io che devo convincere un giocatore, è lui che deve convincere me. Se un giocatore ha paura di venire al Tottenham per la concorrenza, allora io non lo voglio. Se uno dice che non vuole stare in squadra con Harry Kane, Son, Lamela e Lucas, allora addio. Abbiamo il miglior attaccante di questo paese, non ci sono dubbi, ma un attaccante deve venire qui con ambizione. Se non ha ambizioni, non fa per noi”. Queste le parole di José Mourinho su Victor Osimhen, ex attaccante del Lille approdato al Napoli ma nel mirino del Tottenham nei mesi scorsi. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) “Non sono io che devo convincere un giocatore, è lui che deve convincere me. Se un giocatore hadi venire alper la, allora io non lo voglio. Se uno dice che non vuole stare in squadra con Harry Kane, Son, Lamela e Lucas, allora addio. Abbiamo il miglior attaccante di questo paese, non ci sono dubbi, ma un attaccante deve venire qui con ambizione. Se non ha ambizioni, non fa per noi”. Queste le parole di Josésu Victor, ex attaccante del Lille approdato al Napoli ma nel mirino delnei mesi scorsi.

