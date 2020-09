Tommaso Zorzi ha ancora la febbre: isolato dal resto del gruppo, sta male (Di martedì 15 settembre 2020) In molti si stanno chiedendo, seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 5 in onda sul canale 55 del digitale terrestre, che fine abbia fatto Tommaso Zorzi. Questa mattina vi avevamo parlato di quanto accaduto nel corso della notte. Tommaso non si era sentito bene e aveva chiesto, alla fine della puntata, di poter misurare la febbre. Parlando con i suoi amici in casa aveva spiegato di essere tranquillo, di non temere per la possibilità di aver contratto il covid 19, in quanto tutti i tamponi fatti negli ultimi giorni erano negativi. Ha spiegato che probabilmente il suo malessere dipendeva dall’aria condizionata, alla quale non è abituato. Questa mattina poi, dopo aver presto una tachipirina nella notte, ha passato molte ore in casa in compagnia degli altri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) In molti si stanno chiedendo, seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 5 in onda sul canale 55 del digitale terrestre, che fine abbia fatto. Questa mattina vi avevamo parlato di quanto accaduto nel corso della notte.non si era sentito bene e aveva chiesto, alla fine della puntata, di poter misurare la. Parlando con i suoi amici in casa aveva spiegato di essere tranquillo, di non temere per la possibilità di aver contratto il covid 19, in quanto tutti i tamponi fatti negli ultimi giorni erano negativi. Ha spiegato che probabilmente il suossere dipendeva dall’aria condizionata, alla quale non è abituato. Questa mattina poi, dopo aver puna tachipirina nella notte, ha passato molte ore in casa in compagnia degli altri ...

