Tommaso Zorzi entra al GF Vip con la febbre. Non ce n’è Coronavirus a Cinecittà? (Di martedì 15 settembre 2020) Tommaso Zorzi La prima notte trascorsa al Grande Fratello Vip 5 è stata piuttosto tormentata per i ‘vipponi’ che ieri sono entrati nella Casa durante la premiere del programma (qui la cronaca dettagliata della puntata). Tommaso Zorzi, tra i protagonisti della serata, ha infatti accusato febbre alta, allarmando un po’ tutti. “Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre (…) La produzione lo sa che son due giorni che va e viene“ avrebbe ammesso l’influencer, come prontamente segnalato dai ‘nottambuli’ spettatori che hanno seguito la diretta notturna con la Casa. E’ stato necessario l’intervento di un medico: tachipirina e antibiotico per abbassare la temperatura di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020)La prima notte trascorsa al Grande Fratello Vip 5 è stata piuttosto tormentata per i ‘vipponi’ che ieri sonoti nella Casa durante la premiere del programma (qui la cronaca dettagliata della puntata)., tra i protagonisti della serata, ha infatti accusatoalta, allarmando un po’ tutti. “Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la(…) La produzione lo sa che son due giorni che va e viene“ avrebbe ammesso l’influencer, come prontamente segnalato dai ‘nottambuli’ spettatori che hanno seguito la diretta notturna con la Casa. E’ stato necessario l’intervento di un medico: tachipirina e antibiotico per abbassare la temperatura di ...

