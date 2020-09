Stagione Teatro Contatto 2020-2021 Blossoms Fioriture (Di martedì 15 settembre 2020) Novità italiane ed europee, eventi coreografici, produzioni e co-produzioni, esiti produttivi di residenze artistiche, performance, Teatro partecipato, novità internazionali: Teatro Contatto Blossoms/ Fioriture il progetto speciale di Teatro Contatto 39 x 365 giorni, ideato dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, si schiude con una Stagione 2020-2021 di proposte di spettacolo dal vivo nel segno della creatività e innovazione delle arti sceniche contemporanee. Germinato in città a lugliocon un fittissimo programma estivo di visioni contemporanee e partecipazione che ci riconnetteva con la socialità dopo ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 settembre 2020) Novità italiane ed europee, eventi coreografici, produzioni e co-produzioni, esiti produttivi di residenze artistiche, performance,partecipato, novità internazionali:il progetto speciale di39 x 365 giorni, ideato dal CSSstabile di innovazione del FVG, si schiude con unadi proposte di spettacolo dal vivo nel segno della creatività e innovazione delle arti sceniche contemporanee. Germinato in città a lugliocon un fittissimo programma estivo di visioni contemporanee e partecipazione che ci riconnetteva con la socialità dopo ...

Il Teatro Giuditta Pasta invita alla presentazione della nuova stagione teatrale ilSaronno Teatro Regio di Torino, la neo commissario Rosanna Purchia: "Se non aumenta capienza mi incateno davanti al cancello"

“Se la capienza del Teatro Regio rimane a 200 spettatori mi incateno insieme a tutti i lavoratori davanti al cancello. Significa non far ripartire il Regio”. Lo ha detto il neo commissario straordinar ...

Le Serie A ripartono da Bergamo: presentati i campionati 2020/21

È stata una mattinata ricca di emozioni quella vissuta in occasione della presentazione ufficiale dei campionati di Serie A1 e A2 di pallavolo femminile. Il tutto è avvenuto in una location tanto bell ...

Foyer Alfredo Testoni, Casalecchio Di Reno (Bologna)

Casalecchio Di Reno (Bologna) - Il Teatro Laura Betti torna a vivere nel cuore della città con cinque brevi performance di danza contemporanea. The Halley Solo, ideata da Fabrizio Favale e interpretat ...

