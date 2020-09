Scoperto un pianeta simile a Giove che orbita intorno ad una stella molto più piccola del sole: è solo il 5° caso (Di martedì 15 settembre 2020) A 419 anni luce di distanza, in orbita attorno a una stella molto piu’ piccola del nostro sole, è stato Scoperto un esopianeta che ha più o meno le dimensioni di Giove. Si chiama TOI-1899 b: ha una massa pari a circa due terzi del pianeta del nostro Sistema solare e un raggio del 10 per cento maggiore. È stato Scoperto da un gruppo di ricercatori della Penn State University, utilizzando i dati rilevati dalla sonda Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. Lo studio è stato pubblicato sull’Astronomical Journal. “Sono stati trovati centinaia di pianeti grandi come Giove – spiega Caleb Canas, autore principale dell’articolo e ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) A 419 anni luce di distanza, inattorno a unapiu’del nostro, è statoun esoche ha più o meno le dimensioni di. Si chiama TOI-1899 b: ha una massa pari a circa due terzi deldel nostro Sistema solare e un raggio del 10 per cento maggiore. È statoda un gruppo di ricercatori della Penn State University, utilizzando i dati rilevati dalla sonda Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. Lo studio è stato pubblicato sull’Astronomical Journal. “Sono stati trovati centinaia di pianeti grandi come– spiega Caleb Canas, autore principale dell’articolo e ...

