Reddito di cittadinanza | 30 boss lo ricevevano in carcere (Di martedì 15 settembre 2020) Vengono alla luce diversi illeciti legati all'ottenimento indebito del Reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza scopre 30 boss che lo avevano in carcere. La Guardia di Finanza di Foggia ha denunciato ben 30 persone a causa di irregolarità relative al Reddito di cittadinanza. Tutti questi individui avevano inoltrato regolare domanda per percepire il sussidio … L'articolo Reddito di cittadinanza 30 boss lo ricevevano in carcere proviene da YesLife.it.

matteorenzi : Lunedi 14 alle 17 a Fucecchio saremo con @CarloCalenda insieme in piazza per parlare di lavoro e non di reddito di… - ItaliaViva : Salvini lascia i morti in mare, ha votato quota 100 e il reddito di cittadinanza, queste sono le differenze fra me… - repubblica : Foggia, scoperti 30 mafiosi che percepivano reddito di cittadinanza - Mansell591 : @matteosalvinimi Io meriterei rispetto: 978 euro da pagare a conguaglio irpef dopo 43 anni di lavoro e aver pagato… - VoceDiStrada : Inps, reddito e pensione cittadinanza: ad agosto +23 percento -