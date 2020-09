Patrizia De Blanck completamente nuda al Gf Vip durante il collegamento con Pomeriggio Cinque (Di martedì 15 settembre 2020) VIDEO Incidente hot in diretta a Pomeriggio Cinque. Un qualcosa probabilmente di mai visto in tv, che ha provocato un inevitabile imbarazzo nella conduttrice, Barbara d’Urso. Patrizia De Black, una delle concorrenti di questa nuova edizione, è apparsa completamente nuda, in diretta nel Pomeriggio televisivo di Canale 5. Mentre nel salotto di Barbarella i vari opinionisti in studio commentavano la prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, 14 settembre, sullo schermo andavano in onda le immagini live direttamente dalla casa. Patrizia De Blanck, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 In maniera inaspettata però la contessa De Blanck, incurante delle telecamere, ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) VIDEO Incidente hot in diretta a. Un qualcosa probabilmente di mai visto in tv, che ha provocato un inevitabile imbarazzo nella conduttrice, Barbara d’Urso.De Black, una delle concorrenti di questa nuova edizione, è apparsa, in diretta neltelevisivo di Canale 5. Mentre nel salotto di Barbarella i vari opinionisti in studio commentavano la prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, 14 settembre, sullo schermo andavano in onda le immagini live direttamente dalla casa.De, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 In maniera inaspettata però la contessa De, incurante delle telecamere, ...

