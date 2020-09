Orari SBK Catalunya 2020, anteprima e curiosità (Di martedì 15 settembre 2020) Il mondiale SBK entra nel vivo e questo fine settimana, nel terzultimo round del 2020, si correrà per la prima volta sul tracciato di Catalunya. Orari SBK Catalunya 2020 – Rea prova ad allungare su Redding, il quale ha già corso in questo tracciato Questo fine settimana ritorna il WorldSBK per il terz’ultimo round della stagione 2020. Per la prima volta nella storia del mondiale delle derivate di serie si correrà sul tracciato di Catalunya. Per questo motivo il round può essere più insidioso del previsto, ma quel che è certo sarà la lotta al titolo tra Rea e Redding. Il cinque volte campione del mondo è in testa con 243 punti, mentre il pilota inglese numero 45 di Ducati segue a 207 punti. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Il mondiale SBK entra nel vivo e questo fine settimana, nel terzultimo round del, si correrà per la prima volta sul tracciato diSBK– Rea prova ad allungare su Redding, il quale ha già corso in questo tracciato Questo fine settimana ritorna il WorldSBK per il terz’ultimo round della stagione. Per la prima volta nella storia del mondiale delle derivate di serie si correrà sul tracciato di. Per questo motivo il round può essere più insidioso del previsto, ma quel che è certo sarà la lotta al titolo tra Rea e Redding. Il cinque volte campione del mondo è in testa con 243 punti, mentre il pilota inglese numero 45 di Ducati segue a 207 punti. ...

La Superbike esordisce questo fine settimana sul tracciato di Barcellona, dove Jonathan Rea arriva da leader. Redding insegue a 36 punti di distacco, ma cercherà di tenere vive le speranze mondiali. D ...

Si prepara una nuova sfida per i protagonisti dei mondiali Superbike e Supersport, che scenderanno in pista questo weekend – il 19 e il 20 settembre – sulla pista di Barcellona. I piloti hanno svolto ...

Piccolo cambiamento orario per Gara 2 SBK del round in Catalunya del prossimo fine settimana. Una modifica saggia da parte della Dorna. Dopo i due appuntamenti consecutivi ad Aragon, il Mondiale Super ...

