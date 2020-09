Mattino: filo diretto Ramadani-De Laurentiis, ma Koulibaly potrebbe restare fino a gennaio (Di martedì 15 settembre 2020) La trattativa per portare Koulibaly al City è in una fase di stallo, ma il club inglese aspetta fiducioso, scrive il Mattino. “Nel quartier generale del City c’è un clima di fiduciosa attesa. Nessuna dichiarazione, profilo bassissimo, ma sono tante le aspettative sul fronte di Koulibaly. Il Napoli continua ancora a non dare una risposta, eppure in Inghilterra aspettano un dietrofront di De Laurentiis dopo il clamoroso no a 60 milioni dell’altra settimana. Queste sensazioni positive sono confortate dai continui contatti tra Ramadani e il presidente azzurro. Ma il rifiuto del City a trattare direttamente con il Napoli tiene in scacco l’operazione”. Vendere Koulibaly sarebbe una manna per i conti del Napoli, ma De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) La trattativa per portareal City è in una fase di stallo, ma il club inglese aspetta fiducioso, scrive il. “Nel quartier generale del City c’è un clima di fiduciosa attesa. Nessuna dichiarazione, probassissimo, ma sono tante le aspettative sul fronte di. Il Napoli continua ancora a non dare una risposta, eppure in Inghilterra aspettano un dietrofront di Dedopo il clamoroso no a 60 milioni dell’altra settimana. Queste sensazioni positive sono confortate dai continui contatti trae il presidente azzurro. Ma il rifiuto del City a trattare direttamente con il Napoli tiene in scacco l’operazione”. Venderesarebbe una manna per i conti del Napoli, ma De ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattino filo Mattino: filo diretto Ramadani-De Laurentiis, ma Koulibaly potrebbe restare fino a gennaio ilnapolista Mattarella a Vo': "La scuola italiana ha l'occasione per il salto di qualità"

Il Presidente della Repubblica ha salutato i piccoli che hanno iniziato le lezioni nel paese simbolo della lotta al coronavirus in Veneto. Sul palco a stringersi intorno a lui il ct Mancini, Katia Ric ...

Bekaert, appello ai candidati alle Regionali

"Chiunque vinca le prossime elezioni regionali, dal mattino dopo dovrà affrontare immediatamente la vicenda Bekaert, che va portata a conclusione positiva entro fine settembre". E’ chiaro e va dritto ...

Pirlo il laureato: un’idea di calcio che guarda al futuro

Un filo d’emozione, prezzo d’ogni esame: nemmeno i fuoriclasse, gli idoli delle folle, sono immuni. Andrea Pirlo ha saputo nasconderlo aiutato dall’espressione imperturbabile, soprattutto dalla coscie ...

