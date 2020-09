Mara Venier addio a Domenica In? Maurizio Costanzo dice la sua

(Di martedì 15 settembre 2020)è pronta a direIn? Questo il timore che hanno in molti, sull’argomento è intervenuto anche: ecco la sua opinione.In è tornata su Rai 113 settembre, un inizio sottotono perche, nonostante la gaffe di Romina Power, non riesce a convincere il pubblico. Il talk ha infatti perso ben 8 punti percentuali rispetto alla scorda edizione, una strada tutta in salita per la conduttrice che potrebbe scegliere dii lasciare il programma alla fine di questa stagione., pronta all’In? Foto da ...

angelaavasian : Tommaso Zorzi che fa spoiler peggio della zia Mara Venier #GFVIP - rspinazze : RT @marioadinolfi: Adesso capite meglio cosa significa “occupazione militare di Rai1” con una filiera che parte da Palazzo Chigi? Adesso ca… - Fratzen13 : RT @marioadinolfi: Adesso capite meglio cosa significa “occupazione militare di Rai1” con una filiera che parte da Palazzo Chigi? Adesso ca… - NadiaAm93073906 : RT @laura_maffi: Domenica In, Mara Venier: “Messaggio del premier Conte nella prima puntata”. Salvini: “Spazio anche a me o denuncio” DITEM… - zazoomblog : Claudio Amendola il bacio dato a Mara Venier a ‘Domenica In’ - #Claudio #Amendola #bacio #Venier… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Mara Venier è tornata con la sua Domenica In. Per inaugurare il suo ritorno la conduttrice ha voluto accanto a lei la bella Romina Power che ha parlato del suo ex marito Al Bano Carrisi. Finalmente la ...Obama e Vasco Rossi, Ettore Sottsass e Mara Venier, Franca Sozzani e Monica Bellucci: sono davvero tanti i personaggi che Giovanni Gastel ha ritratto con la sua macchina fotografica. Il MAXXI gli dedi ...9 ai 10 anni di Real Time. Con il digitale terrestre è cambiato tutto ma, in fin dei conti, non è cambiato nulla (dal punto di vista dei contenuti). C’è stato solo un unico vero scossone dato dal cana ...