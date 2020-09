La Roma batte due colpi sul mercato: dopo Kumbulla, stuzzicante idea in casa Juventus (Di martedì 15 settembre 2020) Roma scatenata nelle ultime ore del mercato. Vicina l'intesa per Kumbulla. Per la fascia si pensa a De Sciglio Leggi su 90min (Di martedì 15 settembre 2020)scatenata nelle ultime ore del. Vicina l'intesa per. Per la fascia si pensa a De Sciglio

geokawa : RT @riktroiani: La Roma batte due colpi. Intesa per Milik, assalto a Kumbulla - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: La Roma batte due colpi. Intesa per Milik, assalto a Kumbulla - ViselliTania : RT @riktroiani: La Roma batte due colpi. Intesa per Milik, assalto a Kumbulla - IzzoEdo : RT @riktroiani: La Roma batte due colpi. Intesa per Milik, assalto a Kumbulla - riktroiani : La Roma batte due colpi. Intesa per Milik, assalto a Kumbulla -