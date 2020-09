La previsione di Bill Gates | ancora due anni di Pandemia

Leggi su howtodofor

(Di martedì 15 settembre 2020) Il pessimismo sulle sorti del paese in autunno di, fondatore di Microsoft, genio della tecnologia informatica, sugli sviluppi dellada Covid-19, riportata da Yahoo Notizie. Secondo quanto annunciato in un'intervista a "La Stampa", “Se non avremo interventi il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera. Il prossimo anno porteremo già il numero dei morti e nel 2022 lafinirà” . La situazione vaccini L'umore del genio informatico non è dei migliori, dunque, ma la speranza sulla diffusione dei vaccini è tanta. La buona notizia, infatti, è che ci sono diversi vaccini promettenti che potrebbero avere l'autorizzazione all'uso ma, secondo, l'atteggiamento degli Stati Uniti ...