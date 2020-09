Inter-Lugano, infortunio per Barella: esce dolorante in amichevole (Di martedì 15 settembre 2020) Attimi di paura per Nicolò Barella durante l’amichevole tra Inter e Lugano nel pomeriggio di martedì 15 settembre. Il centrocampista è finito a terra dopo uno scontro di gioco, mostrandosi subito molto dolorante al braccio: lo staff nerazzurro lo ha medicato, ma l’ex Cagliari ha preferito non rischiare e uscire dal campo. Al suo posto dentro Agoumé. Le condizioni di Barella saranno da valutare nelle prossime ore con eventuali esami strumentali. Tegola per Conte. SEGUI IL LIVE DEL MATCH AGGIORNAMENTO: Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Barzaghi “Barella è uscito per una forte contusione alla spalla e al braccio destro”. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Attimi di paura per Nicolòdurante l’tranel pomeriggio di martedì 15 settembre. Il centrocampista è finito a terra dopo uno scontro di gioco, mostrandosi subito moltoal braccio: lo staff nerazzurro lo ha medicato, ma l’ex Cagliari ha preferito non rischiare e uscire dal campo. Al suo posto dentro Agoumé. Le condizioni disaranno da valutare nelle prossime ore con eventuali esami strumentali. Tegola per Conte. SEGUI IL LIVE DEL MATCH AGGIORNAMENTO: Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Barzaghi “è uscito per una forte contusione alla spalla e al braccio destro”.

