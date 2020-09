Inter, dalla Spagna: Vidal non si allena col Barcellona, ha ritirato i suoi effetti personali (Di martedì 15 settembre 2020) Arturo Vidal è ormai a un passo dall’Inter. Secondo quanto riferiscono diversi media dalla Spagna, il cileno avrebbe sì raggiunto il centro sportivo del Barcellona, ma non si è allenato, ritirando piuttosto i suoi effetti personali dall’armadietto e sancendo così il definitivo addio. A questo punto, il centrocampista è pronto a sbarcare a Milano per le visite mediche e la firma con l’Inter, che potrebbe arrivare già al mercoledì. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Arturoè ormai a un passo dall’. Secondo quanto riferiscono diversi media, il cileno avrebbe sì raggiunto il centro sportivo del, ma non si èto, ritirando piuttosto idall’armadietto e sancendo così il definitivo addio. A questo punto, il centrocampista è pronto a sbarcare a Milano per le visite mediche e la firma con l’, che potrebbe arrivare già al mercoledì.

capuanogio : Dalla risoluzione del contratto #Higuain ricaverà circa la metà dello stipendio da 7,5 milioni dell’ultimo anno e s… - marcoconterio : ?? Domani il giorno di #Kolarov all'#Inter. Sbloccato il passaggio del serbo dalla #Roma in nerazzurro. Arriverà a M… - sportface2016 : #Inter, dalla Spagna: non si allena col #Barcellona e ha ritirato i suoi effetti personali - LuigiBevilacq17 : RT @InterCM16: Dalla Spagna: fatta per #Vidal all’Inter per 500 mila euro. Domani arriverà in Italia - MarisciaFox : RT @passione_inter: Dalla Spagna - Vidal-Inter, ci siamo! Volo privato nel pomeriggio: tutto pronto per lo sbarco in Italia - -

