Il Governo impugna le ordinanze di Piemonte e Sardegna (Di martedì 15 settembre 2020) Il Governo ha impugnato l’ordinanza del Piemonte sul controllo della temperatura a scuola. ROMA – Nessun passo indietro da parte del Miur. Dopo alcuni di riflessione, il Governo ha deciso di impugnare l’ordinanza del Piemonte sul controllo della temperatura a scuola. Un ricorso presentato al Tar che nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla vicenda. Un braccio di ferro iniziato poche ore dopo la decisione del governatore Cirio di obbligare la misurazione della febbre negli istituti e non solo a casa. Una indicazione che va contro quanto deciso dal Ministero che, su consiglio del Cts, ha deciso di affidare alle singole famiglie il controllo della temperatura corporea. L’ordinanza del Piemonte L’ordinanza del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Ilhato l’ordinanza delsul controllo della temperatura a scuola. ROMA – Nessun passo indietro da parte del Miur. Dopo alcuni di riflessione, ilha deciso dire l’ordinanza delsul controllo della temperatura a scuola. Un ricorso presentato al Tar che nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla vicenda. Un braccio di ferro iniziato poche ore dopo la decisione del governatore Cirio di obbligare la misurazione della febbre negli istituti e non solo a casa. Una indicazione che va contro quanto deciso dal Ministero che, su consiglio del Cts, ha deciso di affidare alle singole famiglie il controllo della temperatura corporea. L’ordinanza delL’ordinanza del ...

Agenzia_Ansa : Test per l'ingresso in Sardegna, il governo impugna l'ordinanza #ANSA - vco24news : Scuola: il Governo impugna l'ordinanza per misurare la temperatura, ma la Regione non molla: 'Rimane operativa'… - infoitinterno : Controllo febbre a scuola, il governo impugna l'ordinanza del Piemonte. Cirio: 'La difenderemo con forza' - infoitinterno : Scuola, Azzolina impugna l'ordinanza del Piemonte. Governo contro test obbligatori in Sardegna - infoitinterno : Scuola, governo impugna ordinanza Cirio su febbre -