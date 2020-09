Il blush può avere effetto lifting | basta sapere dove applicarlo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 settembre 2020) Il blush è la ciliegina sulla torta del make-up, anche quello naturale. È un tocco di colore che scalda l’incarnato, che dà quel twist in più alla pelle. Ma come fa notare la youtuber Alexandra Anele, il blush ha una dote in più: se posizionato strategicamente è capace di ringiovanire il viso con un effetto lifting.