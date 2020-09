Guardia costiera sul Lago Maggiore: soccorsi 21 natanti in difficoltà (Di martedì 15 settembre 2020) Ventidue natanti in difficoltà, per un totale di settanta persone, sono state soccorse sul Lago Maggiore dalla Guardia costiera, che nel corso dell’estate ha fatto ruotare 21 militari e due mezzi navali. Elevati 34 verbali amministrativi e multe per un totale di 5.447 euro. I dati sono stati forniti stamattina nel corso della conferenza stampa di fine estate che ha visto la presenza dell’ammiraglio ispettore, Nicola Carlone, direttore marittimo della Liguria, in visita istituzionale su Lago Maggiore. E’ il tredicesimo anno che la Guardia costiera presta servizio nelle province piemontesi di Novara e Vco, grazie ad un accordo siglato con i Comuni del distretto del Basso Lago, che ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Ventiduein difficoltà, per un totale di settanta persone, sono state soccorse suldalla, che nel corso dell’estate ha fatto ruotare 21 militari e due mezzi navali. Elevati 34 verbali amministrativi e multe per un totale di 5.447 euro. I dati sono stati forniti stamattina nel corso della conferenza stampa di fine estate che ha visto la presenza dell’ammiraglio ispettore, Nicola Carlone, direttore marittimo della Liguria, in visita istituzionale su. E’ il tredicesimo anno che lapresta servizio nelle province piemontesi di Novara e Vco, grazie ad un accordo siglato con i Comuni del distretto del Basso, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardia costiera Guardia costiera, il sindaco Gozzoli incontra l’ammiraglio Pettorino CesenaToday Guardia costiera sul Lago Maggiore, soccorsi 21 natanti

(ANSA) - LESA, 15 SET - Ventidue natanti in difficoltà, per un totale di settanta persone, sono state soccorse sul Lago Maggiore dalla guardia costiera, che nel corso dell'estate ha fatto ruotare 21 m ...

Ponza, donna colta da malore durante una gita in barca. Interviene la Guardia costiera e scopre che il noleggiatore è abusivo

La Guardia Costiera di Terracina domenica sera è stata impegnata in un soccorso di una unità da diporto a circa 7 miglia di distanza dalla costa sul litorale di San Felice Circeo. Sotto il coordinamen ...

Pesce scaduto in una sala ricevimenti di Polignano e clienti truffati da un ristorante di Bari: ecco le strutture sanzionate

Si è conclusa a Bari un’operazione di polizia marittima della Guardia costiera in numerosi controlli lungo tutto la filera ittica e che ha quindi riguardato punti di sbarco, depositi, pescherie, risto ...

