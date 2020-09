Grande Fratello Vip: la prima puntata è un flop colossale (Di martedì 15 settembre 2020) Non è buona la prima del Grande Fratello Vip, che non ha mai conseguito, nella sua versione con protagoniste le celebrità, risultati così bassi… Il Grande Fratello Vip non convince. La prima puntata del reality show andata in onda ieri sera, 14 settembre, su Canale 5 è stata la meno vista della storia della versione celebre del programma. Condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto degli spumeggianti opinionisti AntonellaArticolo completo: Grande Fratello Vip: la prima puntata è un flop colossale dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Non è buona ladelVip, che non ha mai conseguito, nella sua versione con protagoniste le celebrità, risultati così bassi… IlVip non convince. Ladel reality show andata in onda ieri sera, 14 settembre, su Canale 5 è stata la meno vista della storia della versione celebre del programma. Condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto degli spumeggianti opinionisti AntonellaArticolo completo:Vip: laè undal blog SoloDonna

