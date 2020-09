Giochiamo alla Shoah? (Di martedì 15 settembre 2020) Le occhiaie, il volto graffiato dal dolore, la magrezza. Un pigiama a righe, una stella di David sul petto. Il set è pronto, trucco e parrucco fatto. Lo smartphone inquadra e parte il video: “Un giorno portarono me e la mia famiglia in un posto strano. Iniziarono a darci delle divise. Eravamo costretti a lavorare e ci davano poco cibo. Un giorno ci constrinsero ad entrare in una doccia e...”. L’ultimo trend dei video di TokTok lascia senza parole. Migliaia di adolescenti di tutto il mondo fingono di essere vittime della Shoah e registrano video brevi, di poche decine di secondi, in cui raccontano una storia dal punto di vista della vittima. Basta scorrere il social per capire che il fenomeno è tutt’altro che marginale: l’hashtag #holocaust conta oggi 18.2M visualizzazioni, la pagina italiana #olocausto circa 100mila, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Le occhiaie, il volto graffiato dal dolore, la magrezza. Un pigiama a righe, una stella di David sul petto. Il set è pronto, trucco e parrucco fatto. Lo smartphone inquadra e parte il video: “Un giorno portarono me e la mia famiglia in un posto strano. Iniziarono a darci delle divise. Eravamo costretti a lavorare e ci davano poco cibo. Un giorno ci constrinsero ad entrare in una doccia e...”. L’ultimo trend dei video di TokTok lascia senza parole. Migliaia di adolescenti di tutto il mondo fingono di essere vittime dellae registrano video brevi, di poche decine di secondi, in cui raccontano una storia dal punto di vista della vittima. Basta scorrere il social per capire che il fenomeno è tutt’altro che marginale: l’hashtag #holocaust conta oggi 18.2M visualizzazioni, la pagina italiana #olocausto circa 100mila, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giochiamo alla Giochiamo alla Shoah? L'HuffPost Agroppi: "Mi chiedo come faccia Pirlo a diventare allenatore dopo una sola lezione"

Ho giocato in Serie A, in Nazionale, ho vinto la Coppa Italia, io l'allenatore lo posso fare, ma l'impatto mediatico è importante: io cominciai alla grande, poi mi accorsi che non potevo più fare ...

Barella, infortunio alla spalla al 16' di Inter-Lugano. VIDEO

Da monitorare la condizione fisica di Nicolò Barella dopo il colpo subito al 16' di gioco dell'amichevole tra Inter e Lugano: il centrocampista nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo per una ...

Europa League, i precedenti nei preliminari sorridono al Milan, ma occhio alla formula ed allo Shamrock…

In passato il Milan ha giocato i preliminari di Europa League solo nella stagione 2017/2018 vincendo tutte le quattro le gare giocate (0-1 e 2-0) contro l’Universitea Craiova al terzo turno di ...

