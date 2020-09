Enzo Capo zittisce tutti | Serenità ritrovata fuori Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di martedì 15 settembre 2020) E’ un periodo difficile per. Il cavaliere aveva deciso di tornare al talk show di Maria De Filippi, ma le nuove discussioni con Pamela Barretta hanno messo in dubbio la sua partecipazione. Ecco perchè, come ha rivelato lo stesso cavaliere, ha deciso di fare marcia indietro. Ora che è tornato con la sua nuova fidanzata, Lucrezia,e dice di essere di nuovo felice. A, l’ex cavaliere aveva accusato Pamela Barretta di essere la causa della sua rottura con la sua nuova fidanzata, la quale era convinta di essere stata tradita da. Non essendo riuscito a riconquistarla,...