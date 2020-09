Emilia Clarke e Matt Smith, è nata una storia d’amore (reale)? (Di martedì 15 settembre 2020) Si dice sia un’amicizia. Eppure, quella tra Emilia Clarke e Matt Smith, che dopo cinque anni d’amore si è separato dall’attrice Lily James, ha finito per essere sottoposta ad un accurato esame. Quando la coppia è stata vista a Londra, insieme per una cena cui ha fatto seguito una passeggiata a Soho, i fan hanno cominciato a chiedersi se non sia qualcosa più di un banale affetto tra colleghi a legare gli attori. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Si dice sia un’amicizia. Eppure, quella tra Emilia Clarke e Matt Smith, che dopo cinque anni d’amore si è separato dall’attrice Lily James, ha finito per essere sottoposta ad un accurato esame. Quando la coppia è stata vista a Londra, insieme per una cena cui ha fatto seguito una passeggiata a Soho, i fan hanno cominciato a chiedersi se non sia qualcosa più di un banale affetto tra colleghi a legare gli attori.

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Clarke Emilia Clarke e Matt Smith di The Crown sono una coppia? Un crossover da sogno MTV.IT "Game of Thrones", i particolari piccanti del disastroso pilot mai andato in onda

L'adattamento di "Game of Thrones" dalle pagine di George R.R. Martin al piccolo schermo è stato arduo e problematico. Gli sceneggiatori David Benioff e Dan Weiss hanno costruito una serie fantasy ad ...

Game of Thrones: una scena di sesso tra Khal Drogo e Daenerys doveva essere molto diversa

Game of Thrones è tra le serie più apprezzate e controverse degli ultimi anni, tanto da essere votata la migliore serie del decennio e al contempo uno tra i finali peggiori di sempre. A farne la grand ...

Emilia Clarke e Matt Smith di The Crown sono una coppia? Un crossover da sogno

Game of Thrones incontra The Crown: sembra ci sia del tenero tra due star di due delle più famose serie tv di sempre. Di chi stiamo parlando? Emilia Clarke, la principessa Daenerys Targaryen, è stata ...

