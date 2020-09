Don Roberto Malgesini uccisa da un senzatetto: Como proclama lutto cittadino (Di martedì 15 settembre 2020) Como è sotto choc per l’omicidio di un prete. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato ucciso martedì mattina alle 7 in piazza San Rocco in centro. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un senzatetto di origini straniere con problemi psichici che si è poi costituito ai carabinieri. Lo si è appreso dalla diocesi di Como. In relazione alla tragedia che si è consumata questa mattina, il sindaco ha annunciato la volontà di proclamare il lutto cittadino. Don Roberto Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti, era il prete degli ultimi. Il vescovo Oscar Cantoni è arrivato sul luogo dell’omicidio, dove ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 15 settembre 2020)è sotto choc per l’omicidio di un prete. Don, 51 anni, è stato ucciso martedì mattina alle 7 in piazza San Rocco in centro. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato undi origini straniere con problemi psichici che si è poi costituito ai carabinieri. Lo si è appreso dalla diocesi di. In relazione alla tragedia che si è consumata questa mattina, il sindaco ha annunciato la volontà dire il. Donera conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti, era il prete degli ultimi. Il vescovo Oscar Cantoni è arrivato sul luogo dell’omicidio, dove ...

