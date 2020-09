Deulofeu può tornare in Spagna: una big vuole l’ex Milan (Di martedì 15 settembre 2020) L'ultima stagione del Watford va sicuramente classificata tra i grandi flop. Gli Hornets erano chiamati a disputare un buon campionato e invece, un po' a sorpresa, sono retrocessi in Championship. Ora rischia di prendere corpo la diaspora tra i calciatori. Tra i possibili partenti c'è Gerard Deulofeu: l'esterno spagnolo è una vecchia conoscenza dei tifosi del Milan. Secondo fonti spagnole come Don Balon, il giocatore piace al Siviglia, intenzionato a rinforzare il reparto avanzato.INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN EX CALCIATORE Deulofeu può tornare in Spagna: una big vuole l’ex Milan ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) L'ultima stagione del Watford va sicuramente classificata tra i grandi flop. Gli Hornets erano chiamati a disputare un buon campionato e invece, un po' a sorpresa, sono retrocessi in Championship. Ora rischia di prendere corpo la diaspora tra i calciatori. Tra i possibili partenti c'è Gerard: l'esterno spagnolo è una vecchia conoscenza dei tifosi del. Secondo fonti spagnole come Don Balon, il giocatore piace al Siviglia, intenzionato a rinforzare il reparto avanzato.INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN EX CALCIATOREpuòin: una bigl’exITA Sport Press.

ItaSportPress : Deulofeu può tornare in Spagna: una big vuole l'ex Milan - - Cioffo_ : Se prendiamo Deulofeu in prestito con diritto/obbligo di riscatto mi aspetto a centrocampo un colpo importante che… - LivioAmendola : @Torrenapoli1 Ma Deulofeu può giocare su entrambe le fasce? - JoeCipolla_mi : RT @BOSSIMILANIST: Leggendo Milan twitter apprendo che non si può giocare a calcio senza Milenkovic e Kumbulla. Come non si poteva giocare… - MSpekled : RT @BOSSIMILANIST: Leggendo Milan twitter apprendo che non si può giocare a calcio senza Milenkovic e Kumbulla. Come non si poteva giocare… -

Ultime Notizie dalla rete : Deulofeu può