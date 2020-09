Demi Lovato non vuole indossare l'abito bianco tradizionale al suo matrimonio con Max Ehrich (Di martedì 15 settembre 2020) To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I'm officially going to be someone else's partner. @maxEhrich - I knew I loved you the moment I met you. It was ... Leggi su news.mtv (Di martedì 15 settembre 2020) To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I'm officially going to be someone else's partner. @max- I knew I loved you the moment I met you. It was ...

Demi Lovato ha rivelato un dettaglio inaspettato sul suo imminente matrimonio con il fidanzato Max Ehrichh... e riguarda il suo abito da sposa! In una nuova intervista con Popcrush, la cantante di "OK ...

Marshmello e Demi Lovato insieme in OK not to be OK

Marshmello e Demi Lovato cantano le insicurezze in “OK not to be OK”: il brano per la giornata mondiale dedicata alla prevenzione al suicidio Marshmello e Demi Lovato collaborano per un brano speciale ...

Demi Lovato: «Il lockdown può costruire o distruggere una relazione»

Il lockdown può far nascere una relazione o darle il colpo di grazia: ne è convinta Demi Lovato, fidanzatasi durante la quarantena con l’attuale compagno Max Ehrich. I due, che hanno appena festeggiat ...

