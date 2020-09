Boca, via libera anche ai positivi a volare in Paraguay. Libertad indignato, ricorrerà alle vie legali (Di martedì 15 settembre 2020) Il Ministero della Salute del Paraguay e la CONMEBOL hanno dato il via libera al Boca Juniors di volare per Asuncion, dove venerdì si giocherà la sfida contro il Libertad in Copa Libertadores. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Il Ministero della Salute dele la CONMEBOL hanno dato il viaalJuniors diper Asuncion, dove venerdì si giocherà la sfida contro ilin Copaores.

