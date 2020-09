Apple, l'evento del 15 settembre: arrivano nuovi Watch e iPad, in attesa di iPhone 12 (Di martedì 15 settembre 2020) Da Cupertino in streaming le prime novità della Mela: attesi nuovi Watch e iPad. E qualche possibile sorpresa Leggi su repubblica (Di martedì 15 settembre 2020) Da Cupertino in streaming le prime novità della Mela: attesi. E qualche possibile sorpresa

Corriere : L’iPhone 12? Difficile. Più probabile il lancio di Watch 6: cosa presenta Apple oggi - focusTECHit : Evento Apple: assente iPhone, spazio a Apple Watch e iPad - | - Corriere : Via all’evento Apple: che cosa presenta la Mela? Forse niente iPhone 12 oggi: la diretta - emenietti : è incredibile come ogni inquadratura degli ambienti dell’evento apple sembri un rendering. - p_episcopo : Tim Cook avresti potuto tenere le nostre illusioni vive fino all’ultimo invece dicendo che è un evento per Apple Wa… -