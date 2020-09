Volley, Supercoppa: Trentino piega Civitanova (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo Perugia che prevale su Modena, anche Trentino vince piegando la Lube Civitanova nella semifinale di Supercoppa di Volley maschile. Un ritorno in campo col botto per le due formazioni che subito si danno battaglia fino al quinto set; un ottimo inizio per i padroni di casa che piegano una delle squadre più forti del campionato italiano. Itas Trentino – Photo Credit: Trentino Volley Official Facebook AccountVolley, Supercoppa: Civitanova si arrende a Trentino La nuova formazione dell’Itas Trentino inizia con una vittoria la nuova stagione di Volley; nella gara di andata di semifinale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo Perugia che prevale su Modena, anchevincendo la Lubenella semifinale didimaschile. Un ritorno in campo col botto per le due formazioni che subito si danno battaglia fino al quinto set; un ottimo inizio per i padroni di casa cheno una delle squadre più forti del campionato italiano. Itas– Photo Credit:Official Facebook Accountsi arrende aLa nuova formazione dell’Itasinizia con una vittoria la nuova stagione di; nella gara di andata di semifinale di ...

silviaquartieri : @massimozampini Supercoppa volley pubblico in palazzetto..ma allo stadio all aperto no!! - infoitsport : Volley maschile, Supercoppa 2020: i risultati aggiornati in tempo reale - bagherone : RT @pilloledivolley: Supercoppa Italiana: i ?? di TRENTO-LUBE 3-2 ???????? #Superlega #volley #pallavolo #volleyball #delmontecoppa #Abdel-Aziz… - infoitsport : Perugia-Modena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Supercoppa 2020 - SportingTargetG : Risultati delle Gare di Andata delle Semifinali di Supercoppa Italia e degli Ottavi di Coppa Italia 2020/2021 di Vo… -