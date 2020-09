Vicenza. Rilancio stazione ferroviaria: protocollo d’intesa tra Comune e società del Gruppo FS (Di lunedì 14 settembre 2020) Il sindaco di Vicenza ha incontrato Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, società che si occupa di riqualificare e commercializzare asset di proprietà del Gruppo FS non più strumentali all’uso ferroviario e Francesco Corea, direttore Fabbricati Viaggiatori di RFI. Al centro della riunione preliminare la stazione ferroviaria di Vicenza e le azioni necessarie per ridare vita ad un’immobile che, ormai da anni, ha perso la sua funzione di aggregazione e di centro pulsante. I referenti delle tre realtà hanno concordato sulla opportunità di sottoscrivere un protocollo d’intesa che le impegni, ognuna per la propria competenza, ad individuare una o più strategie per il Rilancio della ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 settembre 2020) Il sindaco diha incontrato Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, società che si occupa di riqualificare e commercializzare asset di proprietà delFS non più strumentali all’uso ferroviario e Francesco Corea, direttore Fabbricati Viaggiatori di RFI. Al centro della riunione preliminare ladie le azioni necessarie per ridare vita ad un’immobile che, ormai da anni, ha perso la sua funzione di aggregazione e di centro pulsante. I referenti delle tre realtà hanno concordato sulla opportunità di sottoscrivere und’intesa che le impegni, ognuna per la propria competenza, ad individuare una o più strategie per ildella ...

ggivicenza : #RT @ConfindustriaVi: Introdotte agevolazioni sulle #rimanenze finali di magazzino e per le #startup che investono… - startzai : RT @ConfindustriaVi: Introdotte agevolazioni sulle #rimanenze finali di magazzino e per le #startup che investono nel #design e nella creaz… - ConfindustriaVi : Introdotte agevolazioni sulle #rimanenze finali di magazzino e per le #startup che investono nel #design e nella cr… - TViweb : Post Edited: GIOVINE, IL RILANCIO DEL COMMERCIO DI QUALITÀ A VICENZA - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! GIOVINE, IL RILANCIO DEL COMMERCIO DI QUALITÀ A VICENZA -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Rilancio Rilancio turismo Musei e park gratis nei weekend Il Giornale di Vicenza Incrementare e favorire cultura e turismo, Antonio Mori (candidato FdI): ecco come rilanciare la regione Veneto e Vicenza

Ha preso il via sabato 12 settembre, scrive nella nota che pubblichiamo Antonio Mori candidato alla regione Veneto nella provincia di Vicenza con FdI, una splendida iniziativa del Comune di Vicenza, v ...

Supercoppa volley A1F “scivolosa” in piazza dei Signori fa più danni in Polonia dei kebab: per campionessa Smarkez “un torneo amatoriale”

Il collega Luca Mattioli rilancia le polemiche sulla Supercoppa di pallavolo femminile di A1 a dir poco “scivolosa” in piazza dei signori a Vicenza dalle “pagine” di La Voce di Novara, testata associ ...

Ha preso il via sabato 12 settembre, scrive nella nota che pubblichiamo Antonio Mori candidato alla regione Veneto nella provincia di Vicenza con FdI, una splendida iniziativa del Comune di Vicenza, v ...Il collega Luca Mattioli rilancia le polemiche sulla Supercoppa di pallavolo femminile di A1 a dir poco “scivolosa” in piazza dei signori a Vicenza dalle “pagine” di La Voce di Novara, testata associ ...