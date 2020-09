Strada di sangue, l’auto si schianta contro un tir: Sara muore a soli 17 anni (Di lunedì 14 settembre 2020) È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto domenica 13 settembre sulla bretella della Coop che porta verso Jesolo in via Mario Del Monaco, a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Nello schianto tremendo è morta Sara Ruffato, 17 anni. La giovane di Camposampiero, in provincia di Padova, viaggiava su una Fiat Punto con il ragazzo, anche lui ferito. L’auto si è scontrata frontalmente con un veicolo che trasportava altre auto su un carrello, con a bordo una coppia di stranieri di origine rumena anche loro feriti. Per la giovane non c’è stato niente da fare. Nello schianto, infatti, è stata colpita proprio la parte destra della vettura, dove era seduta Sara. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem con l’ambulanza e i vigili del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto domenica 13 settembre sulla bretella della Coop che porta verso Jesolo in via Mario Del Monaco, a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Nello schianto tremendo è mortaRuffato, 17. La giovane di Camposampiero, in provincia di Padova, viaggiava su una Fiat Punto con il ragazzo, anche lui ferito. L’auto si è scontrata frontalmente con un veicolo che trasportava altre auto su un carrello, con a bordo una coppia di stranieri di origine rumena anche loro feriti. Per la giovane non c’è stato niente da fare. Nello schianto, infatti, è stata colpita proprio la parte destra della vettura, dove era seduta. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem con l’ambulanza e i vigili del ...

chiaraurigemma : RT @gasoljnee: la veritá è che vi importa piú del gossip che di un ragazzo di 21 anni lasciato morire per strada, massacrato a sangue per 2… - Martina31102183 : RT @gasoljnee: la veritá è che vi importa piú del gossip che di un ragazzo di 21 anni lasciato morire per strada, massacrato a sangue per 2… - isxbellamart : RT @gasoljnee: la veritá è che vi importa piú del gossip che di un ragazzo di 21 anni lasciato morire per strada, massacrato a sangue per 2… - Stralcididee : @IlMici8 Più che giusto Micio. Quando il pericolo arriva persino da chi condivide il tuo sangue, sì, non si deve mo… - franco_guerci : RT @Wolf46661569: @Signorasinasce Una donna pestata a sangue non dimentica mai... E ti dico che ogni volta che incontrerà un africano per… -

Ultime Notizie dalla rete : Strada sangue Camorra, mattinata di sangue nella Valle Caudina: boss ucciso in strada Il Riformista 16 imperdibili nuovi libri italiani da leggere in uscita nell’autunno 2020

La scuola come esperienza unica in cui crescere. Alessandro D’Avenia torna a un argomento a lui caro con L’appello (Mondadori ), a dieci anni da Bianca come il latte, rossa come il sangue. La strada ...

Odio e silenzio i veri mandanti

Sarebbe facile. Sarebbe molto facile dare la solita lettura di quest’ennesima, atroce storia: interpretare nel modo consueto l’inseguimento notturno delle due moto tra Caivano e Acerra, un fratello ch ...

La scuola come esperienza unica in cui crescere. Alessandro D’Avenia torna a un argomento a lui caro con L’appello (Mondadori ), a dieci anni da Bianca come il latte, rossa come il sangue. La strada ...Sarebbe facile. Sarebbe molto facile dare la solita lettura di quest’ennesima, atroce storia: interpretare nel modo consueto l’inseguimento notturno delle due moto tra Caivano e Acerra, un fratello ch ...